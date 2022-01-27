Какой размер кредита нужен теперь для покупки машины

Средний размер автокредитов в России рос 8 месяцев подряд и за год увеличился почти на треть.

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За 2021 год средний размер автомобильного кредита вырос на 28% и сегодня составляет 1,28 млн рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие автокредиты берутся жителями Москвы. Средний размер займов на покупку новых и подержанных машин составил 1,9 млн рублей. Второе место по этому параметру занимает Московская область — 1,55 млн рублей, а третье — Санкт-Петербург (1,47 млн рублей).

Замыкают пятерку регионов-лидеров по среднему размеру автокредитов Краснодарский край (1,39 млн рублей) и Ленинградская область (1,34 млн рублей).

На графике опечатка в годе — 2020 вместо 2021

«В 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне. При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Быстрее всего средний размер автокредитов в 2021 году рос в Кемеровской области (+44,3%). На втором месте оказалась Удмуртская Республика (+38,6%), а замыкает тройку лидеров Саратовская область (+38,2%). В Волгоградской и Омской областях сумма кредитов за год выросла на 37,7% и 34,9%. Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге рост составил 25,6% и 24,6% соответственно.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС