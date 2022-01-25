Наша потребность в автокредитах выросла

Об этом говорит статистика за 2021 год — больше автокредитов было выдано только в 2013 году, когда продажи составили 2,78 млн новых автомобилей, а не 1,67 млн, как в 2021-м.

Национальное бюро кредитных историй опубликовало статистику за 2021 год — автокредитов было выдано на 11,1% больше, чем в 2020 году.

Всего же на покупку автомобиля было взято 1 006 600 кредитов, тогда как в 2020 году этим типом займа воспользовались 906 400 человек.

«Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году — 1108,8 тыс.», — пояснили статистику в Национальном бюро кредитных историй.

Наибольший рост спроса на автокредиты произошел в Краснодарском крае. Там их брали чаще на 42,9%, чем в 2020 году. На втором месте по росту количества займов на покупку автомобиля — Иркутская область (рост на 40,3%), а третье место занял Красноярский край (рост на 32%). Замыкают пятерку лидеров Ставрополье (рост на 31%) и Московская область (рост на 24,5%).

При этом автокредитов могло быть больше, если бы к концу года одобрялся бы больший процент заявок на них

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Но в некоторых регионах спрос на автокредиты, наоборот, снизился. В Кемеровской области их брали на 19,6% реже, в Самарской — на 4,5%, а в Татарстане — на 3,5%. Немного охладели к ним и автомобилисты Башкирии, взявшие в 2021 году на 0,7% автокредитов меньше, чем в 2020-м.

Как понять, что условия автокредита невыгодны? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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