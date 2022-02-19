Выброшенный Урал превратили в красавца — видео — журнал За рулем

Выброшенный Урал превратили в красавца — видео

На видео был снят весь процесс восстановления старого советского мотоцикла.

Материалы по теме
Стало известно, почему мотоциклисты незаметны на дороге

Вы знакомы с YouTube-каналом Rescue Story? Его ведет очень умелый механик, любящий технику и восстанавливающий ее. Этот Урал он нашел в каком-то полуразрушенном гараже и снял 40-минутное видео его реставрации.

Удивительно, но после помывки и снятия ржавчины оказывается, что рама мотоцикла, крылья и бак в хорошем состоянии и не требуют серьезного ремонта. Их остается только загрунтовать и покрасить.

Двигатель оказался в схожем состоянии, а для его восстановления потребовались чистка, смазка и замена расходников. Коляска же получила новую обивку из кожзама и кресло от автомобиля.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Hyundai Staria — тест и обзор
Новый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»
Лада Веста уже не та? 10 главных изменений за 6 лет на конвейере

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1060
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: