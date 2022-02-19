На видео был снят весь процесс восстановления старого советского мотоцикла.

Материалы по теме Стало известно, почему мотоциклисты незаметны на дороге

Вы знакомы с YouTube-каналом Rescue Story? Его ведет очень умелый механик, любящий технику и восстанавливающий ее. Этот Урал он нашел в каком-то полуразрушенном гараже и снял 40-минутное видео его реставрации.

Удивительно, но после помывки и снятия ржавчины оказывается, что рама мотоцикла, крылья и бак в хорошем состоянии и не требуют серьезного ремонта. Их остается только загрунтовать и покрасить.

Двигатель оказался в схожем состоянии, а для его восстановления потребовались чистка, смазка и замена расходников. Коляска же получила новую обивку из кожзама и кресло от автомобиля.

Фото, видео: YouTube