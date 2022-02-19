Материалы по темеСтало известно, почему мотоциклисты незаметны на дороге
Вы знакомы с YouTube-каналом Rescue Story? Его ведет очень умелый механик, любящий технику и восстанавливающий ее. Этот Урал он нашел в каком-то полуразрушенном гараже и снял 40-минутное видео его реставрации.
Удивительно, но после помывки и снятия ржавчины оказывается, что рама мотоцикла, крылья и бак в хорошем состоянии и не требуют серьезного ремонта. Их остается только загрунтовать и покрасить.
Двигатель оказался в схожем состоянии, а для его восстановления потребовались чистка, смазка и замена расходников. Коляска же получила новую обивку из кожзама и кресло от автомобиля.
Материалы по темеТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!
- Honda представила новую версию недорогого байка.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото, видео: YouTube