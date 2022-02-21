Ким Кардашьян показала свои авто: подобрала в цвет платью

Фотомодель и светская львица Ким Кардашьян стала участницей проекта журнала Vogue «Объекты любви» и представила свой особняк в Калабасасе (США, Калифорния), выполненный в лаконичных серо-бежевых тонах. Она провела короткую экскурсию по дому, но особый интерес для нас представляет «гараж» Ким (с 6.17 мин.), на подъездной площадке к которому она демонстрирует трех своих любимцев.
«Я покажу вам, ребята, одни из моих самых ценных вещей. Я всегда была автомобилисткой, я люблю автомобили, и мне хотелось бы, чтобы они гармонировали с обстановкой. Так что все машины у меня теперь глянцевые серые вместо матового серебристого цвета, который я любила раньше. И вот три моих любимца, это: Lamborghini Urus в тюнинге, Rolls-Royce Ghost с „миленькой хрустальной леди“ и еще один мой „любимый ребенок“ — Maybach», — рассказывает Ким.
Ухоженная красотка в сером платье в пол прекрасно гармонирует с тремя роскошными автомобилями в тон ее платью. В конце мини-фильма ослепительная красотка благодарит зрителей за то, что «пришли в ее дом», чтобы посмотреть на некоторые из ее вещей, к которым она искренне привязана.
- Эта девушка неожиданно для себя нашла в багажнике мужчину.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook