Ким Кардашьян показала свои авто: подобрала в цвет платью — журнал За рулем

Ким Кардашьян показала свои авто: подобрала в цвет платью

Роскошная женщина на фоне трех не менее роскошных автомобилей — вместе они смотрятся изумительно.

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Фотомодель и светская львица Ким Кардашьян стала участницей проекта журнала Vogue «Объекты любви» и представила свой особняк в Калабасасе (США, Калифорния), выполненный в лаконичных серо-бежевых тонах. Она провела короткую экскурсию по дому, но особый интерес для нас представляет «гараж» Ким (с 6.17 мин.), на подъездной площадке к которому она демонстрирует трех своих любимцев.

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«Я покажу вам, ребята, одни из моих самых ценных вещей. Я всегда была автомобилисткой, я люблю автомобили, и мне хотелось бы, чтобы они гармонировали с обстановкой. Так что все машины у меня теперь глянцевые серые вместо матового серебристого цвета, который я любила раньше. И вот три моих любимца, это: Lamborghini Urus в тюнинге, Rolls-Royce Ghost с „миленькой хрустальной леди“ и еще один мой „любимый ребенок“ — Maybach», — рассказывает Ким.

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Ухоженная красотка в сером платье в пол прекрасно гармонирует с тремя роскошными автомобилями в тон ее платью. В конце мини-фильма ослепительная красотка благодарит зрителей за то, что «пришли в ее дом», чтобы посмотреть на некоторые из ее вещей, к которым она искренне привязана.

Видео: YouTube

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