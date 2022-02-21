Производство Renault Duster завершилось — журнал За рулем

Производство Renault Duster завершилось

Речь про автомобили первого поколения - их сборка еще велась на одном заводе, но теперь прекращена.

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Последняя страна, которая еще выпускала кроссоверы Renault Duster первого поколения — это Индия. Для местного рынка автомобиль даже модернизировали около полутора лет назад — индийский Дастер получил 1,3-литровый турбомотор Арканы в паре с вариатором, а также легкий фейслифт. Теперь же индийская гастроль Дастера завершена полностью — завод остановил производство, а внедрение нового поколения не планируется.

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А все потому, что у Renault India уже есть два новых продукта, лучше подходящих локальному рынку — это компакт-кросс Kiger и микровэн Triber... У нас смена поколения на заводе Рено Россия произошла в 2021-м, в Бразилии первое поколение завершило жизненный цикл в 2020-м (правда, в производстве остался пикап Duster Oroch), а в Европе под брендом Dacia новую генерацию продают с 2017 года.

Производство Renault Duster завершилосьСуммарно разными заводами первый Дастер производился в течение 12 лет
Суммарно разными заводами первый Дастер производился в течение 12 лет

Впервые на конвейер Duster (опять-таки, под «первородным» брендом Dacia) попал в 2010 году — это было в Румынии. За все эти годы машины выпускали также в Колумбии и Индонезии. А вышеупомянутый завод Рено Россия в Москве до сих пор выпускает «брата-близнеца» первого Дастера — это Nissan Terrano. ОТТС на этот кроссовер действует до декабря 2023 года...

  • Ну, а в Renault в 2022 году готовят к запуску в России сразу две новинки — правда, не на московском заводе, а на АВТОВАЗе...
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Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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