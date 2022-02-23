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В рэнкинге аккуратных водителей места распределились следующим образом:
- Артем (14,5%)
- Ярослав (16,6%)
- Яков (17,4%)
- Герман (19,6%)
- Геннадий (20,1%).
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По статистике «Согласия», в авариях мужчины наносят автомобилю более серьезные повреждения. Средний убыток по каско у представителей сильного пола на 9% больше такого же показателя у автоледи. При этом частота убытков у женщин, в среднем, немного выше — 12% против 11% у мужчин.
Справка
Частота убытков — это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем. Частота убытков 43,3% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Семен приходится 43,3 убытка.
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