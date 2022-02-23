Семен, Марк и Степан — самые неосторожные водители среди «защитников Отечества» — журнал За рулем

Семен, Марк и Степан — самые неосторожные водители среди «защитников Отечества»

Страховщики подсчитали аварийность клиентов-мужчин в 2021 году.

Материалы по теме
Что слушают россияне в только что купленном авто — исследование
Самыми неосторожными водителями признаны Семены — частота убытков по автокаско у них 43,3%, на втором месте в «аварийном рэнкинге водители по имени Марк (41,4%), на третьем — Степан (35,5%), четвертом — Никита (34,8%) и замыкает „пятерку“ Данила (34,5%), такими данными поделились эксперты страховой компании „Согласие“.

В рэнкинге аккуратных водителей места распределились следующим образом:

  1. Артем (14,5%)
  2. Ярослав (16,6%)
  3. Яков (17,4%)
  4. Герман (19,6%)
  5. Геннадий (20,1%).

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

По статистике «Согласия», в авариях мужчины наносят автомобилю более серьезные повреждения. Средний убыток по каско у представителей сильного пола на 9% больше такого же показателя у автоледи. При этом частота убытков у женщин, в среднем, немного выше — 12% против 11% у мужчин.

Справка

Частота убытков — это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем. Частота убытков 43,3% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Семен приходится 43,3 убытка.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115
Новый внедорожник Isuzu Mu-X: подробный видеообзор
Кроссовер или вэн? 7 ярких особенностей нового Hyundai Staria

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров772Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: