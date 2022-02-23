Страховщики подсчитали аварийность клиентов-мужчин в 2021 году.

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Артем (14,5%) Ярослав (16,6%) Яков (17,4%) Герман (19,6%) Геннадий (20,1%).

Самыми неосторожными водителями признаны— частота убытков по автокаско у них 43,3%, на втором месте в «аварийном рэнкинге водители по имени(41,4%), на третьем —(35,5%), четвертом —(34,8%) и замыкает „пятерку“(34,5%), такими данными поделились эксперты страховой компании „Согласие“.В рэнкинге аккуратных водителей места распределились следующим образом:

По статистике «Согласия», в авариях мужчины наносят автомобилю более серьезные повреждения. Средний убыток по каско у представителей сильного пола на 9% больше такого же показателя у автоледи. При этом частота убытков у женщин, в среднем, немного выше — 12% против 11% у мужчин.

Справка

Частота убытков — это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем. Частота убытков 43,3% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Семен приходится 43,3 убытка.

Вы часто проверяете давление в шинах? 40% водителей делают это крайне редко.



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