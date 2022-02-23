«Парковки Москвы» расширяют географию: теперь и в Питере — журнал За рулем

«Парковки Москвы» расширяют географию: теперь и в Питере

Столичное приложение меняет название и через некоторое время охватит и другие крупные города России.

Приложение «Парковки Москвы» с некоторых пор называется «Парковки России». Оплачивать парковку можно в Москве и Санкт-Петербурге через одно приложение, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. Это удобно, особенно для тех, кто много путешествует.

В приложении «Парковки России» вы найдете места и тарифы уличных паркингов Петербурга. А еще сможете быстро оплатить и продлить парковку, исправить ошибки после оплаты. Новая версия приложения уже доступна для скачивания на AppStore, Google Play и App Gallery. Те, у кого уже есть приложение «Парковки Москвы», советуют просто его обновить.

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Запуск приложения «Парковки России» поддержали Минтранс РФ и Мэра Москвы Сергей Собянин. Столица готова обсуждать его внедрение и с другими регионами. В случае принятия этого сервиса им не придется тратить время и деньги на разработку собственного продукта.

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Приложение не уступает международным аналогам, у него большое количество функций, с его помощью оплата городской парковки становится удобнее и понятнее. В обновленном сервисе появился ряд дополнительных функций:

  • оплата уличных парковок в Санкт-Петербурге
  • вход по изображению лица, отпечатку пальца, паролю или графическому ключу
  • проверка, есть ли машина в реестре инвалидов
  • лента новостей и ссылки на транспортные приложения
  • смена машины в абонементе на уличные парковки (в Москве)
  • синхронизация с календарем смартфона (в Москве).

Петербург стал пилотным регионом, который протестировал и запустил приложение на своей территории. Зона платной парковки в Северной столице постепенно расширяется и к 2023 году полностью охватит четыре центральных района.

Фото: Замир Усманов/ТАСС

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