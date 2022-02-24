Эксперт назвал недооцененную опасность за рулем

Излишняя самоуверенность, недооценка риска несчастных случаев представляют угрозу безопасности на дороге, считает дорожный психолог из Федерального дорожно-исследовательского института Германии (BASt) доктор Харди Холте.
По словам Холте, искаженное восприятие может легко возникнуть у водителей, которые еще не стали виновниками аварии, но уже успели без последствий совершить несколько рискованных маневров за рулем. И вместо того, чтобы понять, что им снова повезло, они часто убеждены, что стали отличными водителями.
Психолог Клаус Петер Календрушат из TÜV Nord говорит еще об одном искажении восприятия: «Именно те, у кого меньше всего на то оснований, чрезмерно уверены в своих силах». Плохие водители часто считают себя лучшими, и, если что-то негативное случается, они твердо убеждены, что это из-за некомпетентности всех остальных.
Психологи Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг из Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, исследовали причины такого ложного самовосприятия. Они считают, что некомпетентные люди, часто искренне не осознавая, переоценивают свои способности. Это явление теперь известно как эффект Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера особенно заметен при вождении, потому что этот навык связан с самостоятельностью и взрослением.
Однако в интересах общей безопасности дорожного движения нельзя допускать, чтобы люди, страдающие излишней самоуверенностью, вводили себя в заблуждение, ведь неправильная оценка своих возможностей за рулем повышает их готовность идти на риск. Поэтому Календрушат считает важным приучать водителей к мысли, что во многих критических ситуациях даже наилучшие навыки вождения, увы, могут не пригодиться.
- Власти должны делать все, чтобы в обществе сформировалось неприятие безответственного поведения на дорогах.
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