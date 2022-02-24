Германия отклонила запрет на бензиновые моторы и дизели — журнал За рулем

Германия отклонила запрет на бензиновые моторы и дизели

Запрет двигателей внутреннего сгорания должен был заработать с 2035 года, но этого не будет.

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Германия ответила решительным «нет» на предложение Еврокомиссии прекратить продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей с середины следующего десятилетия. Министерство транспорта страны видит потенциал этих моторов, которые могут работать не только на ископаемом топливе.

«Мы хотим разрешить использование двигателей внутреннего сгорания даже после 2035 года», — сказал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг.

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Но продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не запретят «только в том случае, если автомобили могут работать исключительно на синтетическом топливе».

По словам Фолькера Виссинга, нельзя полагаться только на электрическую энергию или водород. Он считает, что нужно оставаться технологически нейтральными.

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Идея такого «промежуточного» решения на пути к отказу от ДВС высказывается уже не первый раз. Так министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани тоже считает, что будущее автомобиля «не может быть только полностью электрическим».

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

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