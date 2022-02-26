Nokian переносит производство из России в США

Финская компания Nokian Tyres переносит производство некоторых своих ключевых производственных линий из России в Финляндию и США, чтобы подготовиться к возможным дальнейшим санкциям после начала специальной военной операции РФ.
Лишь частичный вывод производства обусловлен тем, что не вся продукция, производимая в России, может выпускаться на финских или американских заводах. При этом, как заявили в компании, в настоящее время никакие санкции не затрагивают российский бизнес Nokian. Тем не менее, переезд — дело решенное.
В компании не могут сказать, будет ли переезд временным или это навсегда, поскольку ситуация продолжает развиваться, пишет Reuters.
Производитель шин решил нарастить производство в Финляндии и США, поскольку спрос на шины компании в этих странах растет. Тем временем 80% шин компании делается на российском заводе, на котором работают 1600 человек, выпуская 20 миллионов шин в год.
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Фото: «За рулем»