Volkswagen отзывает Тигуаны в России

Росстандарт информирует об отзыве 445 автомобилей Volkswagen Tiguan, реализованных в 2018 году. В результате отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля.
«Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
Владельцев машин, подпадающих под отзыв, оповестят о необходимости заехать на сервис. Они могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «документы» на сайте Росстандарта), либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru.
На автомобилях будет проведена проверка тягово-сцепного устройства, при необходимости поворотный модуль ТСУ заменят.
Все работы в рамках отзывной кампании осуществляются бесплатно для владельцев.
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