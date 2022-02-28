Volkswagen отзывает Тигуаны в России — журнал За рулем

Volkswagen отзывает Тигуаны в России

Под сервисную кампанию попали 445 автомобилей из-за возможных проблем с тягово-сцепным устройством.

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Росстандарт информирует об отзыве 445 автомобилей Volkswagen Tiguan, реализованных в 2018 году. В результате отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля.

«Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

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Владельцев машин, подпадающих под отзыв, оповестят о необходимости заехать на сервис. Они могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «документы» на сайте Росстандарта), либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru.

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На автомобилях будет проведена проверка тягово-сцепного устройства, при необходимости поворотный модуль ТСУ заменят.

Все работы в рамках отзывной кампании осуществляются бесплатно для владельцев.

Фото: Depositphotos

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