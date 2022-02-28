Американский журналист оценил новую Весту — журнал За рулем

Американский журналист оценил новую Весту

Изменения освежили флагманскую модель в достаточной степени, считают в западной прессе.

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22 февраля АВТОВАЗ официально объявил о начале серийного производства семейства Vesta NG. Эти машины позиционируются как новое поколение, хотя фактический объем изменений сводится к рестайлингу или даже фейслифту.

Тем не менее, новость была ожидаемой и имела определенный резонанс — в том числе, и на Западе.

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Заметкой об обновленной Весте отметился крупный североамериканский ресурс Carscoops. Автор Танос Паппас логично называет произошедшие с Вестой изменения рестайлингом — и вполне взвешенно их оценивает.

Визуальные изменения ограничены, но достаточны, чтобы компактная модель выглядела свежей через семь лет после выхода на рынок, — пишет корреспондент издания.

Американский журналист оценил новую Весту

Фактически заметка перечисляет все обновленные черты Весты, а также указывает, что семейство получит несколько новых функций: в частности, передний парктроник и мониторинг слепых зон. Напомним, интерьер обновленного флагмана Lada показан не был, его обещают раскрыть в ближайшие недели.

Фото: АВТОВАЗ

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