Google Maps отключил данные о трафике на Украине

Google временно отключил функцию реального трафика Google Maps на Украине, пишет Reuters. Объясняется это желанием защитить мирных жителей страны во время проведения военной спецоперации.
Эта функция использует анонимные данные о местоположении, собранные со смартфонов Android, и расцвечивает дороги зеленым, желтым, красным или бордовым, в зависимости от их загруженности.
Благодаря этой функции эксперт в области разведки доктор Джеффри Льюис обнаружил пробку возле границы с Украиной, о чем написал в своем «Твиттере» 23 февраля, до начала военной спецоперации.
«Я думаю, что мы были первыми, кто увидел начало ввода войск, — сказал доктор Льюис. — И мы увидели это в дорожном приложении».
Позже он пояснил, что данные поступали не с телефонов солдат. Пробки были результатом того, что колонны военных машин мешали трафику гражданских автомобилей.
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Изображение: Google Maps