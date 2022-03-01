Google Maps отключил данные о трафике на Украине — журнал За рулем

Google Maps отключил данные о трафике на Украине

Приложение по-прежнему будет предоставлять информацию о перекрытых дорогах, но не о пробках.

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Google временно отключил функцию реального трафика Google Maps на Украине, пишет Reuters. Объясняется это желанием защитить мирных жителей страны во время проведения военной спецоперации.

Эта функция использует анонимные данные о местоположении, собранные со смартфонов Android, и расцвечивает дороги зеленым, желтым, красным или бордовым, в зависимости от их загруженности.

Благодаря этой функции эксперт в области разведки доктор Джеффри Льюис обнаружил пробку возле границы с Украиной, о чем написал в своем «Твиттере» 23 февраля, до начала военной спецоперации.

«Я думаю, что мы были первыми, кто увидел начало ввода войск, — сказал доктор Льюис. — И мы увидели это в дорожном приложении».

Google Maps отключил данные о трафике на Украине

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Позже он пояснил, что данные поступали не с телефонов солдат. Пробки были результатом того, что колонны военных машин мешали трафику гражданских автомобилей.

Изображение: Google Maps

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