Google Maps отключил данные о трафике на Украине

Приложение по-прежнему будет предоставлять информацию о перекрытых дорогах, но не о пробках.

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Google временно отключил функцию реального трафика Google Maps на Украине, пишет Reuters. Объясняется это желанием защитить мирных жителей страны во время проведения военной спецоперации.

Эта функция использует анонимные данные о местоположении, собранные со смартфонов Android, и расцвечивает дороги зеленым, желтым, красным или бордовым, в зависимости от их загруженности.

Благодаря этой функции эксперт в области разведки доктор Джеффри Льюис обнаружил пробку возле границы с Украиной, о чем написал в своем «Твиттере» 23 февраля, до начала военной спецоперации.

«Я думаю, что мы были первыми, кто увидел начало ввода войск, — сказал доктор Льюис. — И мы увидели это в дорожном приложении».

Позже он пояснил, что данные поступали не с телефонов солдат. Пробки были результатом того, что колонны военных машин мешали трафику гражданских автомобилей.

Падение мировых продаж машин списали на Россию.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Изображение: Google Maps