Падение мировых продаж машин списали на Россию — журнал За рулем

Падение мировых продаж машин списали на Россию

«Российское вторжение в Украину представляет существенный риск для восстановления мировых продаж легковых автомобилей в этом году», — заявили аналитики США.

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JD Power и LMC Automotive в своем совместном прогнозе снизили объем мировых продаж легковых автомобилей на 400 тысяч штук — до 85,8 млн единиц, в том числе из-за роста цен на нефть и алюминий.

Во всем мире предложение и цены на автомобили будут страдать из-за серьезности и продолжительности конфликта в Украине, сказал старший вице-президент компании LMC Automotive Джефф Шустер.

Военная операция России на Украине привела к тому, что цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, а цена на нефть марки Brent составляет 105 долларов, отмечают аналитики.

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«Постоянные сбои в цепочке поставок, а также краткосрочные объявления об остановке производства несколькими производителями означают, что ситуация вряд ли изменится в марте», — сказал глава подразделения данных и аналитики в JD Power Томас Кинг.

Фото: Ryan Searle / Unsplash

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