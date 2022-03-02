Начал работу сайт и Telegram-канал с официальной информацией — журнал За рулем

Начал работу сайт и Telegram-канал с официальной информацией

Оба ресурса формируются Правительством России и носят название «Объясняем.рф».

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На портале «Объясняем.рф» и Telegram-канале с аналогичным названием будет размещаться официальная и проверенная информация для противодействия фейкам и слухам по сложившейся в стране ситуации, сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в социальных сетях и СМИ распространяется много различных материалов, порой непроверенных и даже откровенно фейковых. Поэтому правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию, пояснил вице-премьер.

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На портале уже появились ответы на вопросы граждан по различным сферам, которые были собраны из соцсетей всех регионов страны — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. На сайте «Объясняем.рф» представлены следующие рубрики: «Вопрос-ответ», «Стопфейк», «Новости», «Полезные материалы».

Скоро на портале будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут задать свои вопросы по текущей ситуацией в стране. Ответы на вопросы будут формироваться оперативно с участием представителей российских ведомств и министерств.

Фото: Ведомости/ТАСС

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