Подорожали три модели Hyundai — журнал За рулем

Подорожали три модели Hyundai

Прибавка составила от 15 000 до 120 000 рублей, или от 0,4% до 2,7%.

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В России стали дороже три модели корейского бренда Hyundai, отмечают специалисты сайта «Цена Авто».

Так, Hyundai Santa Fe подорожал на 15 000 рублей, что составляет 0,4–0,5% в зависимости от комплектации. РРЦ модели — от 2 829 000 рублей.

Hyundai Solaris — на 23 000 рублей (или 1,8–1,9%) выросла цена седана в комплектации Elegance. РРЦ — от 1 005 000 рублей.

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Hyundai Palisade — от 70 000 до 120 000 рублей, т. е. от 1,6% до 2,7%. РРЦ — от 3 869 000 рублей.

Напомним, что это лишь рекомендованные розничные цены, не факт, что такие предложат в салонах официальных дилеров.

По статистике AEB, в январе 2022 года российские дилеры Hyundai реализовали 11 356 новых автомобилей (по данным АЕБ). Это на 4% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Сразу две модели компании вошли в топ-5 самых популярных на российском рынке. Это Solaris (продано в январе 4898 шт.) и Creta (4153 шт.).

Фото: Depositphotos

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