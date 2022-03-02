Названы две модели, которые АВТОВАЗ сможет выпускать под санкциями — журнал За рулем

Названы две модели, которые АВТОВАЗ сможет выпускать под санкциями

Выпуск остального модельного ряда в значительной степени завязан на поставщиков, которыми распоряжается Renault Group.

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Многие автопроизводители сворачивают, сокращают или приостанавливают свою деятельность в России. Вполне вероятно, что в ближайшие дни примеру коллег последуют французские автомобильные компании. Как известно, АВТОВАЗ входит в альянс с Renault Group. Российский ресурс «Русский автомобиль» высказал мнение, подкрепленное источниками на российском заводе, о том, какие автомобили АВТОВАЗ сможет выпускать без помощи европейского партнера.

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Сообщается, что на конвейере могут остаться только две модели — это Niva Legend и Niva Travel, имеющие наименьшее количество импортных запчастей. Часть их можно заменить отечественными, а от остального — имеются в виду некоторые электронные компоненты — просто отказаться. Производство прочих моделей — Granta, Vesta, XRAY и Largus — организовано через цепочки поставок комплектующих, которыми распоряжается Renault.

Названы две модели, которые АВТОВАЗ сможет выпускать под санкциямиNiva Legend ведет родословную от модели ВАЗ-2121 (на фото — на автопараде в честь 50-летия АВТОВАЗа в 2016 году), вставшую на конвейер 5 апреля 1977 года
Niva Legend ведет родословную от модели ВАЗ-2121 (на фото — на автопараде в честь 50-летия АВТОВАЗа в 2016 году), вставшую на конвейер 5 апреля 1977 года

Добавим, что и с производством внедорожников Нива могут возникнуть сложности, ведь интеграция различных управляющих систем Renault в сопровождение действующего производства АВТОВАЗа не ограничивается лишь работой с поставщиками. Пока нет информации, как именно поведет себя Renault Group в новой ситуации, но отечественного производителя, без сомнений, ждут нелегкие времена.

Фото: Андрей Холмов / ТАСС

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