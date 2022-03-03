Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — журнал За рулем

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Машина выпущена еще в советскую эпоху, когда на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР.

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На продажу выставлена Нива, имеющая дизельный двигатель и сошедшая с конвейера еще во времена СССР. Машина продается на Мадагаскаре, в сельской общине Алазора, сообщает ресурс Lada Niva Documentary. Источник указывает, что в советскую эпоху на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР, которое и занималось продажей вазовских внедорожников местным гражданам.

Более того, согласно легенде, на заре продаж Нивы на Мадагаскаре торговое представительство решилось на оригинальный рекламный трюк.

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

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Чтобы показать преимущества автомобиля, водитель заехал на машине по длинной лестнице близ отеля Лидо, расположенного в островной столице — Антананариву. Достоверность легенды подтвердить почти невозможно, однако Нива совершенно точно продавалась на Мадагаскаре.

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Источник пишет также, что показанные фото подтверждают факт поставок на остров машин в дизельной версии. Год выпуска этой Нивы неизвестен, но в сохранность оказалась очень неплохой, что вполне нормально при тропическом климате. Владелец просит за машину 35 миллионов малагасийских ариари, что немало и в российской валюте — около 1 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Машина выпущена еще в советскую эпоху, когда на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР.

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318036Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318037Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318038Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318035Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов
Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Машина выпущена еще в советскую эпоху, когда на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР.

Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318038Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318037Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318036Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов — фото 1318035Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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