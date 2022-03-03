Эту дизельную Ниву оценили в 35 миллионов

Машина выпущена еще в советскую эпоху, когда на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР.

На продажу выставлена Нива, имеющая дизельный двигатель и сошедшая с конвейера еще во времена СССР. Машина продается на Мадагаскаре, в сельской общине Алазора, сообщает ресурс Lada Niva Documentary. Источник указывает, что в советскую эпоху на крупнейшем африканском острове работало торговое представительство СССР, которое и занималось продажей вазовских внедорожников местным гражданам.

Более того, согласно легенде, на заре продаж Нивы на Мадагаскаре торговое представительство решилось на оригинальный рекламный трюк.

Чтобы показать преимущества автомобиля, водитель заехал на машине по длинной лестнице близ отеля Лидо, расположенного в островной столице — Антананариву. Достоверность легенды подтвердить почти невозможно, однако Нива совершенно точно продавалась на Мадагаскаре.

Источник пишет также, что показанные фото подтверждают факт поставок на остров машин в дизельной версии. Год выпуска этой Нивы неизвестен, но в сохранность оказалась очень неплохой, что вполне нормально при тропическом климате. Владелец просит за машину 35 миллионов малагасийских ариари, что немало и в российской валюте — около 1 млн рублей.

Нива — это не только история, но и сегодняшний день. Например, немецкое тюнинг-ателье ZUBR Concept собирает свою версию Нивы.

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Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary