Запчасти для автомобилей Lada подскочили в цене — журнал За рулем

Запчасти для автомобилей Lada подскочили в цене

Есть конкретные примеры; рост цен составил 15–30%.

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АВТОВАЗ резко поднял цены на все модели

В начале марта не только автомобили Lada выросли в цене — складывающаяся ситуация отражается и на фирменных запчастях, а также на компонентах для моделей Renault. Ресурс Лада.Онлайн сообщает, что дочерняя компания АВТОВАЗа Lada Имидж приостановила отгрузки запчастей дилерам (включая даже гарантийные заказы) еще 25 февраля. На АВТОВАЗе информацию не подтвердили.

Также, по данным ресурса, остановлены и отгрузки со складов Renault Россия — кроме клиентских заказов, размещенных через официальных дилеров.

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Кроме того, с 3 марта должен вступить в действие новый тариф на запасные части, сообщал источник со ссылкой на информационную рассылку для дилеров Lada. В дальнейшем ресурс нашел подтверждение этому: уже с 1 марта в дилерских центрах и интернет-магазинах началась масштабная переоценка автозапчастей. Приводятся такие примеры:

  • фильтр масляный Lada W914/2 MANN — подорожание с 365 до 619 рублей;
  • комплект привода ГРМ для двигателя ВАЗ 21179 — подорожание с 6769 до 9169 рублей;
  • накладка двери задка без отверстия для камеры заднего вида Lada XRAY — подорожание с 3950 до 5539 рублей;
  • колесо литое 6jx16н2 для Lada Largus Cross и Vesta — подорожание 6769 до 9479 рублей;
  • опора заднего амортизатора нового образца для Lada Vesta — подорожание с 930 до 1230 рублей.

А 3 марта компоненты подорожали официально, Lada Имидж опубликовала обновленные прайс-листы: прибавка в цене составила 15–30%, некоторые ходовые детали и вовсе исчезли — например, бамперы и детали обвеса Lada Largus FL.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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