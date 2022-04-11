Как легко очистить бензин? Новые фильтры «За рулем» — журнал За рулем

Как легко очистить бензин? Новые фильтры «За рулем»

Данные фильтры предназначены для Лада Нива и ВАЗ-2101, но при должной сноровке, их можно приспособить для любого автомобиля.

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Важно, чтобы в двигатель поступало исключительно чистое топливо. Казалось бы, что может попасть в него? Это пыль, осадок со дна бака, вода, парафины и прочие мелкие загрязнители, даже грибки. Вся эта грязь способна нанести вред мотору и топливной системе. Поэтому проще поставить фильтр, чем рисковать ресурсом двигателя или тратиться на промывку топливной системы.

Любой, кто видел отработавший свое топливный фильтр, знает, что это немаловажный элемент топливной системы — уже через месяц цвет фильтрующей мембраны начинает меняться, а через несколько десятков тысяч километров она чернеет.

Как легко очистить бензин? Новые фильтры «За рулем»

Важно выбрать такой фильтр, который не будет протекать и препятствовать току топлива — его нехватка сказывается на динамике и мощности. Поэтому сопротивление мембран фильтра должно быть минимальным — нулевым. При этом он не должен пропускать даже мельчайшие загрязнения. И, конечно же, топливный фильтр не должен быть дорогим, чтобы рука легко поднималась на его замену даже при не до конца выработанном ресурсе.

Эксперты «За рулем» подобрали такие фильтры, и теперь их можно купить в торговом доме издания или в магазинах-партнерах. Один стоит 90 рублей, а второй — 331 руб.

Фото: «За рулем», Dawn McDonald / Unsplash

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