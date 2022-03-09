Он оснащается исключительно гибридными силовыми установками мощностью от 130 до 200 л.с.

Материалы по теме Запад ждет от Renault ухода из России

Austral — первая модель Renault на платформе CMF-CD третьего поколения. Этот кроссовер должен заменить устаревший Kadjar. Это более крупная модель. Длина Austral составляет 4,51 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,62 метра. Колесная база впечатляет — 2,67 метра. Объем багажника достигает от 500 до 575 литров в разных версиях (с фиксированным задним сиденьем или со сдвижным).

В базе кроссовер оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым (дизелей не будет) турбодвигателем с технологией мягкого гибрида Mild Hybrid Advanced (48 В). Мощность этой силовой установки составляет 130 л.с., которые передаются на колеса через 6-ступенчатую механику. Расход топлива оказался очень скромным — всего 5,3 литра на 100 км.

Также Mild Hybrid используется с четырехцилиндровым 1,3-литровым бензиновым двигателем, который был разработан совместно с Mercedes-Benz. С 6-ступенчатой механикой эта установка имеет мощность 140 л.с., а с 6-ступенчатым автоматом — 160 л.с. Расход же топлива составляет 6,2 литра на 100 км.

Полноценная гибридная версия E-Tech Hybrid оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем. Мощность силовой установки — 160 и 200 л.с. При этом заявленный расход бензина — 4,6 литра на 100 км.

В базе кроссовер Austral оснащается задней подвеской с торсионной балкой, тогда как более дорогие версии получили многорычажную подвеску с системой управления задними колесами 4Control Advanced.

Салон Austral полон технологий. Здесь есть 9,3-дюймовый проекционный дисплей, 12-дюймовый вертикальный сенсорный экран, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, матричные светодиодные фары, система кругового обзора и множество систем помощи водителю.

В продажу Renault Austral поступит только в четвертом квартале 2022 года.

Где продается самый мощный серийный Дастер в истории модели? Ответ вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: Renault