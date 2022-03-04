Это самый мощный серийный Дастер в истории

Возможно, когда-нибудь эта версия появится и в России.

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Renault Duster не вяжется со спортом, но это потому, что мы никогда не видели его серийной заряженной версии. У группы Renault разная стратегия продаж в зависимости от рынка. Поэтому в Бразилии появился вариант мощностью 170 л.с., который пользуется приличным спросом.

Это тот же двигатель 1.3 TCe, но форсированный, благодаря чему добавились 20 л.с. С этим мотором Duster разгоняется до 100 км/ч за 9,2 секунды. Для сравнения, 150-сильный Дастер, продающийся в России, разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды.

При этом более мощная версия Renault Duster не должна стоить дороже, если производитель не решит оснастить ее рядом дополнительных функций и систем. Рекомендованная в России цена кроссовера со 150-сильным двигателем, полным приводом и вариатором составляет от 1,7 млн рублей.

Кстати, самый мощный Duster всех времен, но уже не серийный, а созданный в 2011 году гонщиком Жаном-Филиппом Дайро, имеет 850 л.с. при массе всего 950 кг.

В Европе же продается еще грузовая версия Дастера.

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Фото: Renault