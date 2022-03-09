Кроссовер Honda CR-V резко прибавил в цене — журнал За рулем

Кроссовер Honda CR-V резко прибавил в цене

В марте прибавка в цене составила 954 000 - 1 057 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Honda CR-V нового поколения выехала на тесты

Начальная версия кроссовера Honda CR-V Lifestyle подорожала на 954 тысячи и теперь стоит 4 133 900 рублей, выяснил портал «Цена Авто», удорожание составило сразу 30%.

Модификация Executive прибавила 1 млн 066 тысяч, новая цена — 4 360 900 рублей. Авто в версии Prestige стало дороже на 1 млн 057 тысяч, достигнув 4 579 900 рублей.

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Сегодня на нашем рынке японский бренд представлен всего одной моделью автомобиля CR-V. Его предлагают в полноприводном исполнении с бензиновым мотором 2,4 л, мощностью 186 л.с. и вариатором.

В январе-феврале в России было продано 226 новых кроссоверов Honda CR-V, это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила AEB.

Компания Honda вслед за некоторыми производителями приостановила поставки автомобилей и мотоциклов в Россию. Распродать остатки планировали до середины года.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Honda CR-V (1)

Honda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

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