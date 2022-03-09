Кроссовер Honda CR-V резко прибавил в цене

В марте прибавка в цене составила 954 000 - 1 057 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Начальная версия кроссовера Honda CR-V Lifestyle подорожала на 954 тысячи и теперь стоит 4 133 900 рублей, выяснил портал «Цена Авто», удорожание составило сразу 30%.

Модификация Executive прибавила 1 млн 066 тысяч, новая цена — 4 360 900 рублей. Авто в версии Prestige стало дороже на 1 млн 057 тысяч, достигнув 4 579 900 рублей.





Сегодня на нашем рынке японский бренд представлен всего одной моделью автомобиля CR-V. Его предлагают в полноприводном исполнении с бензиновым мотором 2,4 л, мощностью 186 л.с. и вариатором.

В январе-феврале в России было продано 226 новых кроссоверов Honda CR-V, это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила AEB.

Компания Honda вслед за некоторыми производителями приостановила поставки автомобилей и мотоциклов в Россию. Распродать остатки планировали до середины года.

АВТОВАЗ также резко поднял цены на все модели — некоторые подорожали сразу на 30%.

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