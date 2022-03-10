Сбор платы с дальнобойщиков хотят «заморозить». Рост цен это остановит?

Правительство рассматривает полугодовой отказ от «Платона» — как временную меру поддержки экономики.

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Напомним, система «Платон» — сбор платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным дорогам, чтобы компенсировать причиняемый ими вред, был внедрен в ноябре 2015 года.

На сегодняшний день в «Платоне» зарегистрировано более 700 тыс. грузоперевозчиков, 1,6 млн большегрузов, 66% из которых принадлежат российским компаниям. Для Федерального дорожного фонда с помощью этой системы удалось собрать 175,4 млрд рублей, включая штрафы с неплательщиков. Средства направляются на строительство и ремонт федеральных трасс.

Однако в период беспрецедентного давления санкций, когда правительство разрабатывает меры поддержки экономики, среди прочего есть вариант установки каникул для «Платона». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на одну из последних версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть в распоряжении издания).

Оплату планируют «заморозить» на полгода, а соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта. Ведомства, которые отвечают за его подготовку, Минтранс и Минфин, комментариев на эту тему пока не дают. С просьбой в правительство временно прекратить сбор платы с большегрузов обратилась национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс». Также ассоциация просила снизить цены на дизтопливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, уменьшить размер штрафов за превышение весогабаритных параметров фур.

Специалисты скептически оценивают эффективность приостановки сбора платы с дальнобойщиков для поддержки экономики. Отмечается, что вырученные средства шли на финансирование некоторых региональных дорожных проектов, которые теперь вестись не будут, что нанесет ущерб дорожному хозяйству.

Перевозчики, конечно, обрадуются любому послаблению, но вклад «Платона» в себестоимость перевозимого товара настолько незначительный, что на цену товара, как мы все рассчитываем, это практически не повлияет.

В начале февраля тариф для большегрузов в системе «Платон» вырос на 20 копеек и на сегодняшний день составляет 2,54 копейки.

Ходили слухи, что систему «Платон» примеряют и к легковым автомобилям, но они так и остались слухами.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян