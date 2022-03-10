Chery Tiggo 8 Pro в версии 4х4: подробности от дилеров

Технологии с моделей Exeed перекочуют на флагманский Chery. Будет шесть режимов движения, включая три внедорожных, а также новый салон.

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Полноприводный вариант кроссовера Chery Tiggo 8 Pro заметили в одном из российских автосалонов китайской марки.

Напомним, вплоть до настоящего момента Chery не предлагала версии своих моделей с полным приводом, такие есть только у принадлежащего компании люкс-бренда Exeed. Теперь же часть этих технологий позаимствует топ-версия флагманской модели Chery.

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Показанная на фотографиях полноприводная машина стоит в шоу-руме одного из московских дилеров Chery вместе с другими моделями, но купить ее пока нельзя — об этом сообщают «Китайские автомобили». По данным источника, полноприводная версия «прошки» получит собственное название. На данный момент версий этого названия две: Skytour или 8 Pro Max, оба варианта упомянуты в ОТТС на модель.

Помимо сертифицированного (и дефорсированного) для России турбомотора с отдачей 197 л.с. и 375 Нм у полноприводного варианта кроссовера может появится версия, развивающая 249 л.с. — такой двигатель применен на Exeed VX. В пользу этой версии говорит наличие двух комплектаций — Dreamline и Ultimate. Однако для применения такого мотора на Tiggo 8 Pro потребуется обновление действующего ОТТС.

Если внешне полноприводник отличается от версий с моноприводом совсем немного (более крупная окантовка решетки, новое решение в нижней ее части, иное оформление воздухозаборников и противотуманок, темный задний бампер, более темные фонари, четыре патрубка выпуска), то салон у варианта AWD совсем другой.

Тут и сдвоенные мониторы на 12,3" для приборов и мультимедиа с возможностью переноса навигационной информации свайпом, и новая подсветка селектора КП, и расположенная рядом с ним кнопка запуска, а также «авиационные» подголовники и акустика Sony. Источник сообщает, что у полноприводных машин будет 6 режимов движения, включая три внедорожных.

Делать прогнозы по ценам в текущей ситуации не представляется возможным — к сожалению, скачок по прайсам затронул и китайские бренды... Ожидается, что полноприводный Tiggo 8 Pro Max (или Tiggo 8 Pro Skytour) будет конкурировать с Geely Tugella.

Тем временем мы сравнили три популярных китайских кроссовера — Haval, Chery и Changan.

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Фото: китайские-автомобили.рф