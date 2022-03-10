Россия остается среди лидеров по продажам машин в Европе — журнал За рулем

Россия остается среди лидеров по продажам машин в Европе

Авторынок нашей страны лишь совсем немного уступил французскому и входит в тройку самых развитых.

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Самым большим авторынком Европы стал немецкий. Здесь в феврале было продано 200 512 машин. И это даже на 3,2% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Второе место занимает авторынок Франции. Жители этой страны купили за месяц 115 386 авто. И здесь наблюдается спад на ощутимые 13% по сравнению с прошлогодним февралем.

Третью строчку занимает авторынок России, отстав от Франции всего на 1019 машин. Всего у нас в феврале было продано 114 349 новых автомобилей, пишет «Автостат». И это на 4,8% меньше, чем год назад.

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Замыкают пятерку авторынки Италии и Испании. На первом было продано на 22,6% меньше машин, чем в феврале 2021 года (110 869 штук), а на втором — на 6% больше (62 103 шт.).

На третьем по величине в Европе авторынке, то есть на российском, самым популярным брендом остается Lada — 22 378 проданных в последний месяц зимы машин. Второе место за Kia — 15 001 автомобиль, а третье — за Hyundai с 13 761 автомобилем.

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Фото: «За рулем»

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