Продается уникальная коллекция из 130 машин

Это уникальное собрание классических американских автомобилей и маслкаров.

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Торги уже начались на онлайн-аукционе. На них выставлены маслкары, американские классические автомобили и даже несколько европейских моделей Volvo, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen… На аукцион Markee Auto Sales машины были выставлены после смерти их владельца Джима Льюиса.

В 23 года он открыл салон по продаже подержанных автомобилей и успешно ими торговал в течение 1960-х и 1970-х годов.

Судя по количеству экспонатов в коллекции, Льюис не столько торговал машинами, сколько их коллекционировал, оставляя самые интересные автомобили себе.

«Он жил и дышал автомобилями, — говорит его сын Джейсон Льюис. — С того момента, как он просыпался утром, и до того момента, как он ложился спать, на уме у него были только машины. Он постоянно просматривал газеты и объявления в интернете в поисках интересных экземпляров. Друзья часто говорили, что не могли поговорить с ним и двух минут без того, чтобы он не рассказал им историю о покупке или продаже машины. Он использовал свои рассказы как аллегории и с удовольствием рассказывал истории снова и снова».

Но не все автомобили сохранились в хорошем состоянии. Тем не менее, интерес, в той или иной степени, представляют многие из них. Аукцион продлится до 31 марта.

Фото: Markee Auto Sales