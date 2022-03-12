Продается уникальная коллекция из 130 машин — журнал За рулем

Продается уникальная коллекция из 130 машин

Это уникальное собрание классических американских автомобилей и маслкаров.

Материалы по теме
Себестоимость машин резко пошла вверх

Торги уже начались на онлайн-аукционе. На них выставлены маслкары, американские классические автомобили и даже несколько европейских моделей Volvo, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen… На аукцион Markee Auto Sales машины были выставлены после смерти их владельца Джима Льюиса.

В 23 года он открыл салон по продаже подержанных автомобилей и успешно ими торговал в течение 1960-х и 1970-х годов.

Судя по количеству экспонатов в коллекции, Льюис не столько торговал машинами, сколько их коллекционировал, оставляя самые интересные автомобили себе.

Продается уникальная коллекция из 130 машин

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

«Он жил и дышал автомобилями, — говорит его сын Джейсон Льюис. — С того момента, как он просыпался утром, и до того момента, как он ложился спать, на уме у него были только машины. Он постоянно просматривал газеты и объявления в интернете в поисках интересных экземпляров. Друзья часто говорили, что не могли поговорить с ним и двух минут без того, чтобы он не рассказал им историю о покупке или продаже машины. Он использовал свои рассказы как аллегории и с удовольствием рассказывал истории снова и снова».

Продается уникальная коллекция из 130 машин

Но не все автомобили сохранились в хорошем состоянии. Тем не менее, интерес, в той или иной степени, представляют многие из них. Аукцион продлится до 31 марта.

Фото: Markee Auto Sales

Наше новое видео
Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали
Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод
Ниссан Патфайндер или китайский премиум EXEED VX?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров217
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: