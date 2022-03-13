Самую длинную машину в мире восстановили

И теперь она стала еще длиннее — 30,52 метра.

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В 1986 году кастомайзер Джей Орберг создал самый длинный в мире лимузин, который прозвали «Американской мечтой». В 2020 году его отправили из Нью-Джерси (США), где он просто гнил, во Флориду на реставрацию.

Восстановить лимузин решился коллекционер Майкл Дезер, который купил его в 2019 году. Машине переделали салон и кузов, перебрали двигатели, а также модернизировали бассейн, поле для мини-гольфа и джакузи. Согласно сообщению Книги рекордов Гиннеса, реставрация, включая доставку, обошлась Дезеру примерно в 250 000 долларов.

«Американская мечта» снова на ходу. Длина лимузина составляет 100 футов и 1,5 дюйма (30,52 метра), у него 26 колес, два двигателя V8 (один спереди и один сзади), а в салон могут поместиться 75 человек. Кроме того, лимузин оборудован водяной кроватью, бильярдным столом и даже вертолетной площадкой.

«Вертолетная площадка крепится к кузову с помощью стальных кронштейнов внизу и может выдерживать до пяти тысяч фунтов», — объяснил Майкл Мэннинг Книге рекордов Гиннеса.

Хотя на этом лимузине можно ездить, Майкл говорит, что он слишком длинный для дорог общего пользования. Поэтому «Американская мечта» станет экспонатом автомобильного музея Dezerland Park, расположенного недалеко от Орландо (штат Флорида).

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