ЗИЛ-41052: бронекапсула для Горбачева (и не только)

В первой половине застойных 1980-х московский завод разработал бронированный лимузин — один из самых дорогих и защищенных в мире. Удивительно, но изначально машина предназначалась не для советской элиты…

К 100-летию кремлевского гаража мы продолжаем серию материалов об уникальных автомобилях первых лиц государства. Редчайшие машины можно будет увидеть в Музее Гаража особого назначения, который откроется в этом году на ВДНХ.

Авто последнего генсека

ЗИЛ-41047 сошел с конвейера в 1986 году и стал основным автомобилем последнего генерального секретаря, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев в ЗИЛ-41047.

Материалы по теме На чем ездили советские генсеки: от Ильича до Сергеича

От предыдущей модели ЗИЛ-41045 новый автомобиль отличался, в основном, декоративными элементами, в частности, решеткой радиатора и светотехникой. Карбюраторный двигатель в 315 л.с. и трехступенчатый автомат остались прежними.

ЗИЛ-41047 не был бронированным — как и многие автомобили советских лидеров после Сталина. Лишь в распоряжении Андропова в 1984-м появился броневик, на котором он ездил далеко не постоянно. Затем у Черненко был бронированный ЗИЛ-41051 — тяжелая версия облегченного ЗИЛ-41045. И в него тот садился только в определенных случаях.

Для друзей придумали новый броневик…

Во многих странах свято верили — машины советских вождей защищены по высшему разряду.

Материалы по теме «Машину Его Величеству!»: любимый автомобиль последнего императора

Например, в 1978-м бронированные лимузины у руководства СССР попросило правительство дружественного Афганистана. Тогда вопрос решили, особо не мудрствуя: отдали афганцам из запасов ГОНа два броневика ЗИС-115 50-х годов выпуска (один из этих автомобилей до сих пор стоит в музее в Кабуле).

Но в 1980-м защищенный автомобиль понадобился еще одному большому другу СССР — лидеру Кубы Фиделю Кастро. Пришлось инженерам ЗИЛа заняться созданием бронированной версии нового тогда ЗИЛ-4104.

…и разбили лимузин Сталина

«Отправной точкой» в работе стал сталинский ЗИС-115. Именно этот автомобиль, сохранившийся в первозданном виде, в 1985-м разбили в краш-тесте на Дмитровском полигоне. Выяснили — машина вполне безопасна. Правда, лишь для «главных» задних пассажиров.

Краш-тест ЗИС-115 на Дмитровском полигоне провели в 1985 г.

Капсула жизни: не расстрелять, не взорвать

Бронированный ЗИЛ-4105 обладал уникальной конструкцией. Инженеры не стали усиливать стальными листами ЗИЛ-4104, как подразумевает традиционная западная технология. Они сначала сварили бронекапсулу, а потом «вокруг» нее построили автомобиль.

Материалы по теме ЗИЛ-111 и одиннадцать пуль в Брежнева

Поскольку масса бронированного ЗИЛ-4105, в зависимости от комплектации, составляла 5160–5225 кг, для автомобиля разработали специальные шины 250/70R16: И-283 — летние и зимние — И-290. Внутри шины были покрыты специальным веществом, «затягивающим» пробоины от пуль. Пожаро- и взрывобезопасный бак также был способен «самозатягиваться» при повреждениях.

Опытную машину в 1980-м испытали: обстреляли из автомата Калашникова, винтовки СВД, подорвали гранаты под бензобаком и на крыше. Испытания показали: защита ЗИЛ-4105 превосходит защиту американского конкурента — Cadillac Fleetwood Limousine.

Танк с представительской внешностью

Первые серийные бронированные ЗИЛ-41051 выпускались еще с дизайном ЗИЛ-41045. Два таких автомобиля в 1984-м отправили на Кубу для Фиделя Кастро.

Материалы по теме Автомобили Хрущева: вместо броневика — кабриолет и внедорожник

А уже с февраля 1985 года бронированная версия, теперь с индексом ЗИЛ-41052, получила точно такой же дизайн, как и базовый ЗИЛ-41047. И тогда же началась работа над проектированием новой бронированной версии с индексом ЗИЛ-41052, которая имела такой же дизайн, как базовая ЗИЛ-41047.

Строго говоря, ЗИЛ-41052 — не лимузин, а, скорее, семиместный седан: место традиционной перегородки с подъемным стеклом в машине лишь невысокий «заборчик».

Только опытный глаз мог отличить бронированный ЗИЛ-41052 от обычного ЗИЛ-41047 — по мутноватым толстым стеклам да по толщине дверей на специальных мощных петлях.

По Москве — без брони

В кортеже генерального секретаря и президента СССР Михаила Горбачева бронированный ЗИЛ-41052 появился в 1988-м.

Но по Москве Горбачева возили на обычном — небронированном ЗИЛ-41047. Защищенные автомобили предназначались лишь для командировок в неспокойные районы, которых в СССР становилось все больше, и для зарубежных поездок.

После распада Союза и ухода Горбачева в отставку бронированные ЗИЛ-41052 перешли к первому президенту России Борису Ельцину. Его в «броне» возили уже везде.

ЗИЛ-41052 служил и первому президенту России Борису Ельцину.

В 1996 году в Гараже особого назначения появился первый бронированный Mercedes-Benz. Несмотря на это, в зарубежных поездках Ельцин до самого конца своего правления пересаживался на отечественный ЗИЛ-41052.

Тринадцать президентских

Всего изготовили двадцать четыре бронекапсулы. Но формально бронированных автомобилей было немного больше. Ведь шесть машин ЗИЛ-41051 со временем переоборудовали в ЗИЛ-41052. Шасси же этой модели сделали всего тринадцать.

Материалы по теме Эти машины дарили генсекам. Мы выяснили, где они теперь

Предпоследний экземпляр бронированного ЗИЛ-41052 под заводским номером 013 включили в состав ГОНа 4 декабря 2003 года. Последний оставшийся на заводе ЗИЛ образец с номером 014 довели до рабочего состояния уже частные владельцы в 2016 году.

По сути, на этом история бронированных лимузинов, да и в целом история автомобилей высшего класса завода имени Лихачева закончилась. Несколько бронированных автомобилей эпохи перестройки сейчас в руках частных владельцев, но часть машин по-прежнему в резерве ГОНа.

История любимой машины Сталина — тут.

Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, Вконтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен.

Фото: ГОН и из архива «За рулем»