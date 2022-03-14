Как будет работать АВТОВАЗ под санкциями? Первая информация

На этой неделе автогигант будет выпускать не все модели, представленные в линейках Lada и Renault...

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Вопрос функционирования расположенных в России крупных автозаводов продолжает оставаться одним из наиболее острых — за прошедшие пару недель многие предприятия отрасли приостановили производство. Основные причины — дефицит комплектующих, разрыв логистических цепочек и санкции в связи с событиями на Украине. АВТОВАЗ, и до этого находившийся в сложной ситуации из-за кризиса полупроводников, столкнулся с новым вызовом.

К данному часу из официальных каналов известно, как будет работать предприятие в ближайшие несколько дней. Как сообщает Viber-канал «На заводе», сборка семейства Lada Granta будет простаивать 14 и 15 марта (всем работникам при простое выплачивается 2/3 оклада), но с 16 по 18 март- заработает на полой скорости в две смены. То же самое касается сборки Niva Legend. А вот по Niva Travel, которую собирают на той же «внедорожной» линии, информации пока нет.

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Позитива пока не наблюдается и на линии сборки B0, производящей Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan/Sandero: простой с 14 по 18 марта. Похожая ситуация и в Ижевске, где выпускается семейство Lada Vesta: на работу на этой неделе выйдут только сотрудники, задействованные в запуске обновленной Весты.

Однако все остальные производства и службы АВТОВАЗа — производство компонентов, инжиниринг, дистрибуция запчастей, обслуживание клиентов — работают в обычном режиме.

А что будет с автогигантом на следующей неделе? Есть только неофициальные данные: ресурс Avtograd News сообщает, что с 21 марта сборка семейств Гранта и Нива продолжится, правда, «с корректировкой по количеству и моделям». Заработает линия B0, но лишь на 50% от обычной загрузки (одна смена из двух) и с пересмотром количества по моделям. Вернется к работе и завод Lada Ижевск, однако суточный план сборки будет уменьшен. Источник подчеркивает, что таковы предварительные планы, которые могут быть изменены.

В начале марта стало известно, что правительство разрабатывает меры поддержки АВТОВАЗа.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС