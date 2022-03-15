Haval повысил цены на 40–50% — журнал За рулем

Haval повысил цены на 40–50%

Теперь автомобили китайского бренда стоят дороже почти на один миллион рублей.

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Завод Haval в Туле один из немногих, не остановивших свои конвейеры, несмотря на проблемы с поставками комплектующих. На предприятии заявляют, что запасов на складах хватит на полтора месяца работы, и за это время можно наладить цепочки поставок.

Также компания скорректировала цены на автомобили в России, увеличив их почти на 50%, или на 950–980 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ». На официальном сайте компании цены по-прежнему не указываются. Даже на автомобили в наличии.

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Но опрошенные дилеры Haval сообщают, что цены на автомобили увеличились на 40–60%. При этом в некоторых автосалонах продажи машин приостановлены:

«Повышать цены самостоятельно мы не имеем права, ждем, когда пришлют новый прайс».

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При этом цены на кроссоверы Haval меняются практически каждый день. Влияет на это курс рубля, удорожание доставки автомобилей и ряд других факторов, что и было, судя по всему, учтено в новых прайс-листах.

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Фото: Depositphotos

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