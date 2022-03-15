Lada без иностранных комплектующих появится через 2 года

Электронику, необходимую для производства машин на ижевском автозаводе, могут начать создавать в России в ближайшие два года, сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов. Это необходимо сделать, чтобы не зависеть от иностранных поставок.
Пока вопрос поставки комплектующих решается, и удается не останавливать работу над новой моделью. Однако нужно думать о будущем и искать необходимые компетенции.
«Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод „затащить“. Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того что этих чипов не хватает», — передает ТАСС слова первого вице-премьера Удмуртии.
Из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов заводы АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске приостанавливали работу в этом году уже несколько раз.
Сейчас в Ижевске выпускают седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кроссовые версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. А также готовят к запуску серийного производства обновленную Lada Vesta, дебют которой состоялся в конце февраля.
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Фото: Алена Селезнева/ТАСС