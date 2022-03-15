Lada без иностранных комплектующих появится через 2 года

Сейчас пока есть проблемы с доставкой иностранных комплектующих и особенно электроники.

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Электронику, необходимую для производства машин на ижевском автозаводе, могут начать создавать в России в ближайшие два года, сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов. Это необходимо сделать, чтобы не зависеть от иностранных поставок.

Пока вопрос поставки комплектующих решается, и удается не останавливать работу над новой моделью. Однако нужно думать о будущем и искать необходимые компетенции.

«Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод „затащить“. Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того что этих чипов не хватает», — передает ТАСС слова первого вице-премьера Удмуртии.

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Из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов заводы АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске приостанавливали работу в этом году уже несколько раз.

Сейчас в Ижевске выпускают седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кроссовые версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. А также готовят к запуску серийного производства обновленную Lada Vesta, дебют которой состоялся в конце февраля.

Правительство разрабатывает меры поддержки АВТОВАЗа.

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Фото: Алена Селезнева/ТАСС