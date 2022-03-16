Кроссоверы Exeed можно купить без переплат — журнал За рулем

Кроссоверы Exeed можно купить без переплат

Из цепочки поставок исключили дилеров, поэтому автомобили предлагаются по цене дистрибьютора.

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Это стало возможным благодаря тройному партнерству автопроизводителя Exeed (принадлежит китайскому автоконцерну Chery) и сервисов «СберАвто» и «СберАвтоподписка».

Купить кроссоверы Exeed по цене дистрибьютора, а значит без дополнительных опций и оборудования, без дополнительных услуг и прочих наценок, смогут клиенты «СберАвто».

Купить можно любую из трех моделей Exeed, представленных на российском рынке. Это внедорожник VX и кроссоверы TXL и LX. Последняя будет представлена на российском рынке завтра, 17 марта 2022 года.

Кроссоверы Exeed можно купить без переплатExeed TXL
Exeed TXL

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Во сколько именно обойдутся покупателям эти автомобили — неизвестно, поскольку компания Exeed, как и многие другие автопроизводители, удалила прайс-листы со своего официального сайта.

Но известно, что на внедорожник и кроссоверы Exeed в России предлагается 7-летняя гарантия (или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше).

Фото: Chery

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