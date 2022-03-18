Порог штрафа для лишения прав хотят поднять с 10 тыс. до 50 тыс рублей

Для этого необходимо дополнить статью 67.1 закона об исполнительном производстве.

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В Госдуму внесен законопроект об увеличении порога суммы общей задолженности по административным штрафам, которая может быть основанием для лишения водительских прав — с 10 тыс. до 50 тыс. рублей. С такой инициативой выступила фракция ЛДПР.

Согласно действующей редакции статьи 67.1 закона об исполнительном производстве, нарушители не могут быть лишены специальных прав, если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10 тыс. рублей.

Авторы инициативы отмечают, что размер штрафа часто зависит от субъекта РФ, в котором совершается административное правонарушение. И низкий порог задолженности, при котором прав не лишают, ставит одних водителей в более привилегированное положение по сравнению с другими.

Поэтому порог штрафа предлагают поднять, но не для всех. Планку в 10 тыс. рублей предлагается сохранить для граждан, с которых взыскиваются алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца.