Кто мусорит на наших дорогах

«За рулем» разобрался в этом непростом вопросе, и не без помощи своих читателей.

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Напомним, что несколько дней назад Госдумой в первом чтении был принят закон, согласно которому для любителей выбрасывать мусор на дорогу предусматривается штраф в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Следить за этим будут камеры, которых на наших дорогах более чем достаточно.

Уточним, что в КоАП добавится фраза о выгрузке «отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест».

Просто автомобилистов будут штрафовать на 10–15 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 20–30 тыс. рублей, а для юрлиц — на 30–50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штраф увеличится вдвое.

Но и вне дороги выбрасывать мусор станет тоже чревато огромными штрафами: для граждан — до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тыс. рублей, для юрлиц — до 120 тыс. рублей. Суммы настолько впечатляют, что следует ожидать появления новых камер в местах, удобных для несанкционированного сброса мусора.

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Но как много людей выбрасывают мусор на дорогу? В ходе анонимного опроса «За рулем» выяснил, что занимаются этим 13% автомобилистов. Из них 2% заявили, что больше не собираются хоть что-то бросать на дорогу. Еще 10% оправдывают свое поведение тем, что это исключительно мелкий мусор. А 1% считают, что платят за уборку дорог и могут кидать на них, что захотят. Прозвучало, возможно, резко, но весь этот мусор не исчезает, а летает по дороге и попадает в других участников дорожного движения. И это понимают 87% опрошенных нами автомобилистов, у которых для любого мусора в машине есть пакет, который они потом выкидывают, куда положено.

А вот что мы действительно ценим в наших автомобилях.

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Фото: Denisse Leon / Unsplash