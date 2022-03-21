В ОСАГО стоимость запчастей начали считать по новым ценам

Вступили в силу новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по «автогражданке».

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С 19 марта вступили в действие новые справочники стоимости запчастей по новой Единой методике. Это первые справочники, которые прошли процедуру публичного обсуждения, которая проводилась Российским союзом автостраховщиков (РСА) с 8 по 24 февраля.

Они гарантируют сохранение стоимости полисов ОСАГО на прежнем уровне в ближайшее время.

Однако стоит учитывать, что это еще «досанкционные» справочники, их сформировали на основании исследования стоимости запчастей в период за декабрь 2021 года — январь 2022 года. Поэтому средние цены в них практически не изменились, что, конечно, не соответствует сегодняшнему дню, зато гарантирует сохранение средней стоимости полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится в последние три года. То есть для большинства автовладельцев стоимость полиса ОСАГО практически не изменится.

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Зато в следующей версии справочников уже будут отражены скачки цен на запчасти, которые мы наблюдаем сегодня. РСА вместе с Банком России уже приступили к работе над новыми справочниками. Согласно новому Указанию ЦБ о Единой методике определения стоимости восстановительного ремонта, справочники формируются раз в три месяца, однако в этот раз их видимо придется ввести быстрее, такая работа уже ведется.

В РСА все же рассчитывают на то, что за ближайшие три месяца будут выстроены новые логистические цепочки для поставки запчастей, что позволит избежать их слишком существенного роста. Но пока ситуация на рынке автокомпонентов остается не до конца ясной.

А еще в России хотят разрешить параллельный импорт, это позволит выстроить новые логистические цепочки и обеспечить россиян необходимой зарубежной продукцией.



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