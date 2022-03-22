Крупнейший контейнерный перевозчик сворачивает бизнес в РФ

Группе компаний Moeller-Maersk A/S принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот состоит из 786 грузовых судов.

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Датская компания Maersk, крупнейшая из занимающихся контейнерными перевозками, уведомила российских клиентов о начале сворачивания бизнес-активности в РФ. Ранее в компании заявили о намерении прекратить работу в России, пишет Интерфакс. Как сообщили в компании, поэтапное сокращение активности уже началось, и на данный момент нет ясности по поводу перспектив возвращения в нашу страну.

Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для исполнения наших обязательств и доставки груза в пункт назначения. В то же время начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России», — сообщили в Maersk в минувший понедельник.

Компания-перевозчик отмечает, что планирует вывезти все ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данных компании, речь идет примерно о 50 тысячах контейнеров, в основном порожних. Также в компании особо подчеркивают, что приоритетом остается обеспечение безопасности и благополучия сотрудников. Поэтому в ближайшие полгода будет делаться все для поддержки российских сотрудников и членов семей.

Группе A.P. Moeller-Maersk A/S, судоходным подразделением которой является компания Maersk, принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот состоит из 786 грузовых судов. Российские офисы расположены в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.

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