Крупнейший контейнерный перевозчик сворачивает бизнес в РФ

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Датская компания Maersk, крупнейшая из занимающихся контейнерными перевозками, уведомила российских клиентов о начале сворачивания бизнес-активности в РФ. Ранее в компании заявили о намерении прекратить работу в России, пишет Интерфакс. Как сообщили в компании, поэтапное сокращение активности уже началось, и на данный момент нет ясности по поводу перспектив возвращения в нашу страну.
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Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для исполнения наших обязательств и доставки груза в пункт назначения. В то же время начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России», — сообщили в Maersk в минувший понедельник.
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Группе A.P. Moeller-Maersk A/S, судоходным подразделением которой является компания Maersk, принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот состоит из 786 грузовых судов. Российские офисы расположены в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.
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