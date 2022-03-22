Представлен проект возрождения автобуса ЛАЗ

Один из наиболее известных в Советском Союзе автобусов получил новое воплощение силами независимого промышленного дизайнера Андрея Августа.
Белорусский специалист создал оригинальный проект, базирующийся на облике ЛАЗ-695Н, высокопольного автобуса среднего класса, выпускавшегося на Львовском автобусном заводе с 1974 по 2010 годы.
Габариты остались оригинальными — длина концепта составляет 9,5 м, сообщает «Русский автомобиль», да и в облике тоже однозначно обнаруживаются черты «исходника».
Тут и скругленные корма и крыша, и вертикальные фонари, и узнаваемые контуры головной оптики... Перекочевал даже логотип, трансформировавшись до более лаконичного современного варианта.
При всей изящности концепта, пользователи соцсетей уже подвергли его критике. Основная масса народного негодования пришлась на небывало большую площадь остекления — подоконная линия совпадает с линией пола. Такое решение, считают некоторые комментаторы, едва ли сможет гарантировать прочность, практичность и ремонтопригодность, а кроме того, составит неудобство для женщин в мини-юбках.
Впрочем, к производству такой автобус не планируется. Он существует только в виде высокодетализированной компьютерной модели и таковой, судя по всему, и останется.
- Ну а оригинальный ЛАЗ, да еще в редком дизельном исполнении, недавно побывал у нас на тест-драйве.
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Фото: Андрей Август