Представлен проект возрождения автобуса ЛАЗ

Узнаваемость налицо, однако и новизны хватает — оцените площадь остекления!

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Один из наиболее известных в Советском Союзе автобусов получил новое воплощение силами независимого промышленного дизайнера Андрея Августа.

Белорусский специалист создал оригинальный проект, базирующийся на облике ЛАЗ-695Н, высокопольного автобуса среднего класса, выпускавшегося на Львовском автобусном заводе с 1974 по 2010 годы.

Габариты остались оригинальными — длина концепта составляет 9,5 м, сообщает «Русский автомобиль», да и в облике тоже однозначно обнаруживаются черты «исходника».

Тут и скругленные корма и крыша, и вертикальные фонари, и узнаваемые контуры головной оптики... Перекочевал даже логотип, трансформировавшись до более лаконичного современного варианта.

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При всей изящности концепта, пользователи соцсетей уже подвергли его критике. Основная масса народного негодования пришлась на небывало большую площадь остекления — подоконная линия совпадает с линией пола. Такое решение, считают некоторые комментаторы, едва ли сможет гарантировать прочность, практичность и ремонтопригодность, а кроме того, составит неудобство для женщин в мини-юбках.

Впрочем, к производству такой автобус не планируется. Он существует только в виде высокодетализированной компьютерной модели и таковой, судя по всему, и останется.

Ну а оригинальный ЛАЗ, да еще в редком дизельном исполнении, недавно побывал у нас на тест-драйве.

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Фото: Андрей Август