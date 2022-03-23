Программы льготного автокредитования и лизинга: власти меняют правила игры — журнал За рулем

Программы льготного автокредитования и лизинга: власти меняют правила игры

Пока в них нет смысла, но со временем все наладится.

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Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили — льготного автокредитования и лизинга — в ближайшее время возобновлять не планируют, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В условиях дефицита, пока до конца не выстроятся логистические цепочки и ритмично не начнется производство автомобилей, в них нет смысла.

Но так будет не всегда. Минпромторг совместно с автопромышленной отраслью разрабатывает меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций. После этого в правительство внесут на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки.

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Власти уже оказали автопрому некоторое послабление: была отсрочена уплата утилизационного сбора и предоставлена возможность льготного займа. Рассматриваются и другие меры.

Вместе с тем, иностранным автоконцернам, приостановившим работу в России, предложили определиться — уходят они окончательно или остаются в России. Срок установлен до начала апреля.

Фото: Depositphotos

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