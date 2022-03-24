Renault приостановила деятельность в России. И думает, что делать с АВТОВАЗом

Такое решение принято в ходе заседания Совета директоров Группы Renault, которое состоялось накануне вечером.

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Компания Renault приостановила свою деятельность в России, говорится в официальном сообщении, размещенном на глобальном сайте компании. Решение было принято в ходе заседания Совета директоров Группы Renault, на котором были утверждены следующие положения:

С 23 марта деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена.

Что касается доли в АВТОВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России.



В Renault Group напомнили, что приняли необходимые меры для соблюдения международных санкций.

В связи с принятым решением компания пересмотрит свой экономический прогноз на 2022 год, сократив с 4% до 3% показатель роста операционной прибыли. Свободный денежный поток от автомобильной деятельности по-прежнему представлен как положительный, без указания суммы, ранее он оценивался в более чем 1 млрд евро. Renault Group, как и раньше, сосредоточена на реализации своего стратегического плана Renaulution, частью которого до недавних пор являлся и АВТОВАЗ.

Напомним, московский завод Рено недавно снова начал работать после простоя, связанного с нехваткой запчастей. На заводе полного цикла с цехами сварки, окраски и сборки, инженерно-техническим центром и подземным испытательным полигоном до сих пор производили Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano. В 2013–2019 годах объем инвестиций в развитие предприятия составил 18 млрд рублей.





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Ранее агентство «Блумберг» сообщило, что в Renault изучают возможные варианты сокращения своей деятельности на территории России в связи с ситуацией на Украине. Решение Renault было принято поздно вечером 23 марта, всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к французским законодателям, заявив, что автокомпании, включая Renault, должны немедленно покинуть Россию, тем самым прекратив ее поддерживать.

Напомним, 68% акций АВТОВАЗа принадлежат Renault Group и 32% — Ростеху. Для Франции и России это решение является очень чувствительным: поскольку французское правительство самый авторитетный акционер Renault, а партнером АВТОВАЗа является государственная корпорация Ростех.

Фото: Renault