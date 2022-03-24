Официально: наши машины с начала года подорожали на 21%, иномарки — на 24% — журнал За рулем

Официально: наши машины с начала года подорожали на 21%, иномарки — на 24%

Это следует из данных оценки индекса потребительских цен, опубликованных Росстатом.

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Отечественные легковые автомобили подорожали в России с начала года по 18 марта на 20,7%, иномарки — как ввезенные в страну, так и российской сборки — на 23,7%.

Это следует из последних данных Росстата.

При этом всего за неделю с 11 по 18 марта цены на авто отечественных брендов выросли на 7,4%, на иномарки — на 3,2%.

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С начала года все автоконцерны повысили цены, некоторые делают это по два раза за месяц. Прайс-листы пересматривали из-за резких скачков курса валюты с конца февраля. По отдельным моделям подорожание гораздо более существенное, чем в среднем по рынку. Так, по оценкам Банкавто, автомобили VW Polo с 1 по 21 марта подорожали на 49%, Renault Duter — на 37%. а Kia Rio прибавил 32%.

Фото: Depositphotos

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