Great Wall представил большой Tank — журнал За рулем

Great Wall представил большой Tank

Этот Tank 500 оснащен двигателем V6 мощностью 349 л.с.

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Новый Tank 500 больше, чем Tank 300 и 400, но меньше, чем Tank 700 и 800. Он довольно внушительный и, безусловно, не затеряется на дороге.

По сути, это конкурент Toyota Land Cruiser Prado. Рамный внедорожник Tank 500 имеет длину 5070 мм, ширину 1934 мм и высоту 1905 мм, а его колесная база растянулась на 2850 мм. Благодаря таким размерам салон внедорожника может быть как пяти-, так и семиместным, с тремя рядами сидений.

Great Wall представил большой Tank

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Все Tank 500 будут оснащаться 3-литровым турбированным двигателем V6 с 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Мощность этой силовой установки составляет 349 л.с.

Great Wall представил большой Tank

Great Wall представил большой Tank

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Продаваться Tank 500 будет в четырех комплектациях: Business Edition, Sports Edition, Black Warrior Edition и Customized по цене от 335 000 юаней (5,4 млн рублей) до 395 000 юаней (6,4 млн рублей).

Фото: Great Wall

Great Wall представил большой Tank

Этот Tank 500 оснащен двигателем V6 мощностью 349 л.с.

Great Wall представил большой Tank — фото 1322532Great Wall представил большой Tank — фото 1322534Great Wall представил большой Tank — фото 1322531Great Wall представил большой Tank
Great Wall представил большой Tank

Этот Tank 500 оснащен двигателем V6 мощностью 349 л.с.

Great Wall представил большой Tank — фото 1322532Great Wall представил большой Tank — фото 1322531Great Wall представил большой Tank — фото 1322534Great Wall представил большой Tank
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