У лишенных прав водителей, грубо нарушивших ПДД, будут изымать машины

Ранее Верховный суд настаивал, что конфискация невозможна: транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку.

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Лишенные прав водители, злостно нарушающие правила дорожного движения, будут подвергаться уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств, такие предложения содержатся в законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Законопроект уже поддержали МВД и Верховный суд, сообщает «Коммерсант», хотя судебный орган еще год назад настаивал, что конфискация противоречит конституционному праву на частную собственность: транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку.





По словам Ирины Яровой, ее инициатива содержит три положения:

Повышенный (до 100 тыс. руб.) штраф за повторное управление автомобилем без прав. Сейчас максимальный штраф за вождение без прав — 30 тыс. руб., но отдельного состава за повторность не предусмотрено. Уголовная ответственность для граждан «за вождение без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость». Размер санкции пока неизвестен. Конфискация автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, «значительное» (60 км/ч и более) превышение скорости или лиц, которые ранее неоднократно привлекались за езду без прав.



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Законопроект обсудят на совещании в Госдуме, после чего внесут в парламент.

С идеей ужесточения наказания для лишенных прав еще можно согласиться, но конфискация — идея крайне сомнительная, полагают опрошенные изданием юристы. Предлагаемый подход может нарушить права граждан. Если автомобилем управлял нетрезвый собственник, машину можно признать орудием преступления и конфисковать, если же водитель и собственник — разные люди, нужно еще доказать, что водитель пользовался транспортным средством с согласия собственника.

За грязные номера хотят лишать прав.

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