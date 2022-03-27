Откуда ты такая?! Вся правда о Ниве в одном видео

Это было время, когда ВАЗ раз за разом переворачивал представление советских людей о том, каким должен быть современный автомобиль. В случае с Нивой это получилось особенно убедительно.

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Этой весной внедорожник Niva отметит 45-летие — самая первая серийная машина сошла с конвейера завода ВАЗ в Тольятти 5 апреля 1977 года. Проект Lada History опубликовал в сети ВКонтакте видео того самого года, когда Нива начала свой путь в народ. Кадры советской кинохроника запечатлели фрагменты дорожных и лабораторных испытаний, а также показали машину в ее окончательном виде — такой увидели Ниву первые покупатели.

Интересно наблюдать за недоверием в глазах тружеников села, когда заводские испытатели показывают им Ниву. Напомним, в те годы еще присутствовал скепсис по поводу первых моделей ВАЗа, которые поначалу казались слишком «нежными» и пижонскими на фоне других советских легковушек. А тут — внедорожник... Потянет ли против ГАЗиков, УАЗов и Волыни?

Но как «единичка», «двойка» и «тройка» в итоге заслужили реноме, так и Нива очень быстро доказала свою состоятельность.

Особо отметим характер съемки — такие обзоры даже на самые бескомпромиссные внедорожники в нынешние времена составляют большущую редкость. Нива в кадре творит невероятные для обычного водителя вещи — и особенно для водителя современного, городского. Тем приятнее сознавать, что этот автомобиль все еще с нами, продолжает улучшаться и, несмотря ни на что, продолжает сходить с конвейера АВТОВАЗа.

Кстати, эта модель, именуемая теперь Lada Niva Legend, является одной из трех моделей, которые АВТОВАЗ может продолжить выпускать даже при неблагоприятном развитии нынешней непростой ситуации.

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Видео: ВКонтакте / Lada History