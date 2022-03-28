В России официально разрешат серый импорт

В Минпромторге разработали проект постановления, отменяющий ответственность за параллельный импорт. То есть документ, который официально разрешит ввоз в Россию товаров без разрешений правообладателей, рассказал источник «Известиям». Сейчас этот документ прорабатывают отраслевые министерства.
На сегодняшний день за поставки в страну продукции без разрешения владельца бренда предусмотрена обязанность выплатить ему компенсацию до 5 млн рублей, товары при этом обязательно должны быть уничтожены.
В ведомстве уточнили, что отмена ответственности коснется ввоза не всей продукции, а только той, которая «необходима для насыщения потребительского рынка».
То есть готовится определенный список товаров, разрешенных к серому импорту. Очевидно, что запчасти и компоненты для автомобилей в него попадут.
Каким образом такие товары из других стран будут попадать на российский рынок — вопрос открытый. Вероятно, появятся специальные фирмы-«прокладки», которые будут скупать фирменный товар в странах, где он есть, и перепродавать компаниям на нашем рынке.
Посредники для покупки европейских товаров уже появляются, узнали у экономистов РИА Новости. Только сначала предстоит понять — действительно ли официальный продавец ушел из России или только «приостановил работу». Это станет ясно в мае.
В ФАС подчеркнули, что нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на такую продукцию продолжат действовать. Ведь есть риск, что возрастет количество контрафактных товаров, так как бренд не сможет следить, действительно ли оригинальная продукция поступает на рынок.
Напомним, вопрос о разрешении параллельного импорта поднимался уже неоднократно. В 2015 году дилеры просили о ввозе в РФ без разрешения правообладателя автозапчастей. Это смогло бы удешевить ремонт, так как в некоторых странах правообладатели существенно завышают цену товара, а в других странах те же товары можно приобрести дешевле. Однако тогда решение так и не было принято.
В российском бизнесе считают, что легализация параллельного импорта в России в условиях экономических санкций — положительное решение как для потребителей, так и для бизнеса в целом. Но тут важно соблюсти правило — речь лишь о ввозе оригинальных товаров, которые нельзя купить в связи с логистическими проблемами и уходом западных брендов.
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