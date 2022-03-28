Из списка роскошных машин выпали 1000 моделей

Президент России Владимир Путин подписал документ с изменениями в «налог на роскошь».

Материалы по теме Налог на роскошь для авто обновят: привяжут к мощности двигателя

Теперь роскошными автомобилями считаются только модели стоимостью от 10 млн рублей. До сих пор это распространялось на автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Такой порядок было заведен с 2014 года, но с тех пор цена машин увеличилась в два раза.

Из-за роста цен в список роскошных автомобилей, который составляется в Минпромторге, начали попадать модели массового сегмента. Например, там оказались кроссовер Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Fortuner.

Теперь автомобили стоимостью от 3 млн до 10 млн рублей, купленные с 1 января 2022 года, не будут считаться роскошными, и платить повышенный транспортный налог за них не придется.

Материалы по теме За гаражи придется платить

До подписания поправок президентом список роскошных автомобилей насчитывал 1380 позиций. Из них 1035 — автомобили и их версии стоимостью от 3 до 10 млн рублей. Теперь же в списке останется лишь 345 позиций.

Еще планируется ввести топливный налог, который должен заменить транспортный (дежавю?).

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Joshua Rondeau / Unsplash