Из списка роскошных машин выпали 1000 моделей — журнал За рулем

Из списка роскошных машин выпали 1000 моделей

Президент России Владимир Путин подписал документ с изменениями в «налог на роскошь».

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Теперь роскошными автомобилями считаются только модели стоимостью от 10 млн рублей. До сих пор это распространялось на автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Такой порядок было заведен с 2014 года, но с тех пор цена машин увеличилась в два раза.

Из-за роста цен в список роскошных автомобилей, который составляется в Минпромторге, начали попадать модели массового сегмента. Например, там оказались кроссовер Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Fortuner.

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Теперь автомобили стоимостью от 3 млн до 10 млн рублей, купленные с 1 января 2022 года, не будут считаться роскошными, и платить повышенный транспортный налог за них не придется.

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До подписания поправок президентом список роскошных автомобилей насчитывал 1380 позиций. Из них 1035 — автомобили и их версии стоимостью от 3 до 10 млн рублей. Теперь же в списке останется лишь 345 позиций.

  • Еще планируется ввести топливный налог, который должен заменить транспортный (дежавю?).
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Фото: Joshua Rondeau / Unsplash

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