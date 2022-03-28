Выплат по ОСАГО на ремонт‬ все равно не хватит

Страховщики пересмотрели стоимость запчастей в своих справочниках, но лишь привели их к показателям января 2022 года.

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То есть новая редакция не учитывает резкий скачок цен на запчасти и комплектующие, который произошел в марте. В результате насчитываемых выплат будет по-прежнему недостаточно для ремонта машин после ДТП.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что цены практически не изменились по сравнению с предыдущей редакцией. Но есть и хорошая новость — из-за этого стоимость полисов ОСАГО в ближайшее время не увеличится.

Но постепенно выплаты вырастут — следующий пересмотр справочников страховщиков произойдет через три месяца — РСА с Банком России уже начали работу над этим.

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«В условиях быстро растущих цен практически на все товары, услуги и продукты крайне важно сдерживать цены там, где это возможно. ОСАГО — это социально значимый вид страхования, и страховщики заинтересованы в том, чтобы автовладельцы были максимально защищены от негативных изменений. Вступающие в силу справочники позволят это сделать. Также мы рассчитываем на то, что будут выстроены новые логистические цепочки для поставки запчастей, что позволит избежать их слишком существенного роста», — цитируют «Известия» слова исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

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