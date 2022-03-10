ОСАГО бесполезно, считает большинство водителей

Ремонт на выплачиваемые деньги затруднителен, особенно во времена роста цен на запчасти и сервис.

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Обязательное страхование автогражданской ответственности задумывалось как финансовая защита автомобилистов и других участников дорожного движения, пострадавших в ДТП не по своей вине.

В случае ДТП автомобилист может получить от страховой компании деньги на ремонт автомобиля (и распоряжаться ими по своему усмотрению) либо отремонтировать машину в одном из сервисов-партнеров страховой компании.

Но камнем преткновения стали цены на запчасти и коэффициенты износа. Например, у 10-летних автомобилей процент износа деталей составляет 50%, а значит владелец такой машины получит лишь половину их стоимости.

Суть претензии автомобилистов в том, что, например, крыло и через 10 лет прекрасно справлялось со своими задачами, а покупать приходится новую деталь (счастье, если на разборах получится подобрать что-то в приличном виде). Сервисам тоже не нравилось, что ремонтировать битые автомобили допускается исключительно новыми деталями, стоимость которых высока.

Теперь, из-за резкого роста цен на запчасти в 1,5–2 раза выплат от страховых стало не хватать катастрофически — люди и сервисы получают примерно четверть от необходимых средств. Дело в том, что цены на детали прописаны в «Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства». Мы узнали, что ее скорректируют 19 марта 2022 года. Но как быть, если цены продолжат рост?

В результате доверие автомобилистов к обязательному автострахованию снизилось. Только примерно треть водителей (29%) считают ОСАГО гарантией ремонта после ДТП. Остальные 71% видят в полисе ОСАГО лишь пропуск на дороги общего пользования, который стоит немалых денег.

Сегодня «За рулем» дарит автомобили своим читателям. Прямая трансляция здесь.

У страховщиков есть несколько предложений, как сделать расчет стоимости ремонта автомобилей после ДТП актуальным при любых подорожаниях. Узнать о них вы можете здесь.

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Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»