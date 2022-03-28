Новая модель КАМАЗа: первые подробности

Это будет линейка техники, включающая газомоторные варианты. Впереди — создание пилотных экземпляров и их тестирование в тех условиях, где со временем будут работать серийные машины.

Материалы по теме КАМАЗы станут полностью российскими

На КАМАЗе готовятся к разработке новой линейки транспорта. Как сообщает пресс-служба предприятия, при создании новых моделей будут использованы передовые технологии и цифровые решения. Сообщается также, что часть разрабатываемой техники будет газомоторной, а главным заказчиком выступает «Газпром». В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали два соглашения о сотрудничестве.

В рамках этих соглашений КАМАЗ разработает пилотные экземпляры новых грузовиков. Техника будет адаптирована к потребностям Газпрома и его дочерних компаний.

Материалы по теме Mercedes-Benz не может расстаться с КАМАЗом

Эти пилотные экземпляры будут проходить проверку в условиях реальной работы, причем определять площадки для испытаний, непосредственно в испытаниях участвовать и утверждать полученные результаты станут представители заказчика.

Следующий этап сотрудничества — это создание так называемой дорожной карты, т.е. плана мероприятий по созданию и дальнейшей закупке разработанных машин.

Технических подробностей пока нет. Но можно вспомнить, что указанные компании сотрудничают не впервые. Одним из результатов стала разработка специальных магистральных тягачей KAMAЗ-5490 NЕО, работающих на СПГ и предназначенных для перевозки изотермических контейнеров с жидким гелием с Амурского газоперерабатывающего завода. Кроме того, компании много лет сотрудничают в сфере развития рынка газомоторного топлива в России.

Однако в краткосрочной перспективе у КАМАЗа есть сложности, возможен даже откат к двигателям Евро-2.

«За рулем» можно читать в Viber.

Фото: КАМАЗ