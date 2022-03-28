Начались продажи летающего автомобиля Jetson

Весит это транспортное средство всего 86 килограммов, но перевозить способно до 95-ти.

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Шведская компания Jetson собирается пересадить всех на летающие автомобили, но начнет с людей богатых, так как их новинка стоит 92 000 долларов (примерно 8,8 млн рублей по сегодняшнему курсу).

Это электрический одноместный самолет, получивший название Jetson One. Он оснащен литий-ионным аккумулятором, способным очень быстро заряжаться. При использовании розетки 220В на зарядку понадобится всего один час.

От этой интересной батареи питаются восемь электродвигателей, благодаря которым Jetson One может разгоняться до скорости 100 км/ч и лететь так до 20 километров.

Это возможно благодаря тому, что масса Jetson One составляет всего 86 кг, а вес пилота не должен превышать 95 кг. То есть максимальная масса летающего автомобиля — 181 кг.

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Jetson One оснащен лидарными датчиками, благодаря которым он сканирует все вокруг и может облетать препятствия. Также есть парашют, функция автономного зависания в воздухе, если пилот перестанет вдруг управлять аппаратом, и многое другое.

Стоит Jetson One немало. Более того, чтобы встать в очередь на поставку, необходимо внести аванс в размере 22 тысяч долларов (2,1 млн рублей). Остальную часть денег необходимо будет заплатить перед получением Jetson One.

Фото, видео: Youtube